A causa del coronavirus sempre più persone in Svizzera scaricano l'app della Confederazione Alertswiss. È quanto si apprende da un servizio di questa mattina della radio SRF.

"Nelle ultime tre o quattro settimane si sono aggiunti 120'000 utilizzatori", ha dichiarato la responsabile della comunicazione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, Sandra Kobelt, alla trasmissione "Heute Morgen" dell'emittente pubblica svizzerotedesca. "In totale siamo a 570'000, uno sviluppo enorme".

L'applicazione Alertswiss è stata lanciata due anni fa con lo scopo di allertare direttamente la popolazione in caso di pericoli, a complemento dei tradizionali sistemi come gli annunci radio e le sirene. Le autorità la utilizzano anche per informare sulla malattia Covid-19.

