Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2018 11.04 12 ottobre 2018 - 11:04

Un incendio ha distrutto la scorsa notte uno stabile di una fattoria a Seuzach, vicino a Winterthur, provocando danni per centinaia di migliaia di franchi. Non ci sono feriti e tutti gli animali sono stati portati in salvo, ha reso noto la polizia.

Il rogo è divampato poco dopo le 21:00 di ieri. L'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero all'abitazione. Un'inchiesta è stata aperta per chiarire le cause del rogo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano