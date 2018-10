Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 ottobre 2018 9.11 07 ottobre 2018 - 09:11

Un incendio ha completamente distrutto la notte scorsa un vecchio stabile che ospita un ristorante a Oberriet, nel canton San Gallo. Due persone sono rimaste ferite e all'appello mancano ancora altre persone che potrebbero trovarsi nell'edificio,

Lo ha indicato stamane la polizia cantonale, senza precisare il numero dei dispersi. Le fiamme sono divampate poco dopo le 03.20: all'arrivo dei pompieri l'immobile, al cui interno si trova il ristorante Sonne, stava bruciando completamente. Un inquilino è riuscito a mettersi in salvo da solo, un secondo è stato aiutato da vigili del fuoco. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale, uno in ambulanza e l'altro con un elicottero della Rega.

L'origine del sinistro non è ancora nota. I danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi. Sul posto sono intervenuti 60 pompieri, oltre a diverse pattuglie della polizia, i sanitari e la Rega.

