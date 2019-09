Un uomo è morto ieri nel Reno nel canton Sciaffusa dopo che il gommone su cui si trovava si è scontrato con un cartello segnaletico di navigazione posto nell'acqua.

Stando a quanto indicato nella tarda serata di ieri dalla polizia cantonale l'incidente è avvenuto intorno alle 17.00: all'altezza di Hemishofen (SH) l'imbarcazione è andata a urtare contro il cartello numero 53, facendo cadere nell'acqua le due persone a bordo.

La donna che guidava il gommone è riuscita a mettersi in salvo da sola. Il suo accompagnatore è stato invece tratto a riva solo dopo l'arrivo dei soccorsi: ricoverato in elicottero in ospedale, è morto poco dopo. La polizia non ha fornito indicazioni sulla nazionalità e l'età delle due persone coinvolte nell'incidente.

