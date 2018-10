Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 ottobre 2018 7.39 25 ottobre 2018 - 07:39

Forte progressione per Sika nei primi nove mesi dell'anno. Il gruppo, attivo nel settore delle specialità chimiche, ha registrato un fatturato in crescita del 15% su base annua, a 5,3 miliardi di franchi.

La società ha confermato i suoi obiettivi per l'insieme dell'anno.

Tra gennaio e settembre il risultato operativo Ebit è balzato il avanti del 9% a 728,9 milioni, si legge in una nota diffusa oggi. L'utile netto ha toccato i 527,7 milioni, in crescita del 10,5% rispetto all'anno precedente. Per l'esercizio in corso il gruppo prevede una crescita del 10% delle vendite e spera di superare per la prima volta la soglia dei 7 miliardi di ricavi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano