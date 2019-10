Sika sempre in crescita: il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, con prodotti per l'edilizia e l'industria, ha realizzato nei primi nove mesi dell'anno un fatturato di 6,0 miliardi di franchi (+13%), valore record nella storia aziendale.

Il risultato operativo Ebit si è attestato a 806 milioni di franchi (+11%), mentre l'utile netto ha raggiunto 567 milioni (+7%). Al netto degli influssi valutari la progressione dei ricavi è stata di oltre il 15%, ha indicato oggi la società. L'incremento è stato raggiunto anche grazie all'acquisizione dell'azienda francese Parex.

Sika avanza comunque anche con le proprie gambe: la crescita organica - quindi senza l'effetto di cambi e acquisizioni - si è attestata al 4,1%, in accelerazione rispetto al 3,1% del primo semestre. Nel terzo trimestre in tutte le regioni le vendite sono salite in modo più forte del mercato, sottolineano i vertici dell'azienda.

Per l'insieme dell'anno è atteso un giro d'affari per la prima volta superiore agli 8 miliardi di franchi.

