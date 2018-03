Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 febbraio 2018 9.29 14 febbraio 2018 - 09:29

Al momento non c'è "nessuna prova" che l'elicottero militare turco precipitato sabato scorso durante l'offensiva contro l'enclave curdo-siriana di Afrin "sia stato abbattuto". Lo ha detto il premier di Ankara, Binali Yildirim.

Il primo ministro ha rivelato gli esiti dell'inchiesta condotta dall'esercito. Nell'incidente hanno perso la vita due soldati.

Intanto, le forze armate hanno aggiornato stamani il loro bollettino quotidiano sull'operazione 'Ramoscello d'ulivo' contro Afrin. Secondo l'esercito, in 25 giorni sono stati "neutralizzati" (cioè uccisi, feriti o fatti prigionieri) 1485 "terroristi" curdi dell'Ypg e dell'Isis. Le cifre non sono verificabili in modo indipendente sul terreno.

Neuer Inhalt Horizontal Line