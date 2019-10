I Paesi che "oggi vogliono darci lezioni hanno quasi tutti un passato di massacri, invasioni e colonizzazioni".

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tornando ad accusare i Paesi occidentali che in questi giorni hanno criticato duramente l'offensiva di Ankara contro i curdi nel nord-est della Siria.

"Quelli che ci hanno imposto un embargo sulle armi per l'operazione Fonte di Pace hanno dato armi ai terroristi in Ruanda" in passato, ha aggiunto Erdogan in un intervento a un forum con leader africani a Istanbul.

