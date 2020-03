Una calma tesa regna stamani sulla regione nord-occidentale siriana di Idlib, dove da poche ore è entrato in vigore il cessate il fuoco negoziato ieri a Mosca dai presidenti russo Vladimir Putin e turco Recep Tayyep Erdogan.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui, le aviazioni russa, governativa siriana e turca non sono presenti in queste ore sui cieli di Idlib, da settimane invece attraversati dai jet dei tre Paesi in conflitto.

