Il premier sloveno Marjan Sarec ha annunciato oggi a sorpresa le sue dimissioni, chiedendo elezioni anticipate. Sarec ha affermato che "il governo non è stato in grado di attuare riforme radicali con questi partner".

Per questo sarebbe onesto "andare a elezioni anticipate", ha aggiunto. Nel pomeriggio il premier dimissionario si presenterà in parlamento per riferire in aula. Nei giorni scorsi si era dimesso per ragioni personali il ministro delle finanze, Andrej Bertoncelj.

