Sono molto soddisfatta per il mio risultato personale e mi batterò fino in fondo per il ballottaggio per l'elezione al Consiglio degli Stati.

Lo ha dichiarato a Keystone-ATS la consigliera nazionale Marina Carobbio (PS), riconfermata alla Camera del popolo, e giunta quarta all'elezione per la Camera dei Cantoni col 28,61% dei suffragi, non molto staccata dai primi.

Per la presidente del Consiglio nazionale, c'è un Ticino che vuole cambiamenti a livello di protezione del clima e il rafforzamento del potere d'acquisto del ceto medio.

Per l'esponente socialista per il Ticino a Berna, anche se il suo partito ha perso qualche voto a vantaggio dei Verdi, l'importante è che il campo progressista sia uscito rafforzato dalle elezioni a scapito della destra.

Ciò vale anche per la rappresentanza ticinese sotto il Cupolone, grazie all'elezione di una rappresentante degli ecologisti al posto della Lega dei Ticinesi, ha sottolineato Marina Carobbio.

