Il ministero spagnolo della sanità ha reso noto oggi che i morti per coronavirus in Spagna nell'ultima settimana sono stati 43, con un bilancio totale di decessi calcolato a 27.125, ovvero quattro morti in più rispetto a ieri.

I nuovi contagi invece sono 271 nelle ultime 24 ore, 64 in più rispetto a ieri.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet