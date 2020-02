Un aereo dell'Accademia Generale dell'Aria di San Javier (nella Murcia spagnola) è caduto in mare. Immagine d'archivio.

Un aereo dell'Accademia Generale dell'Aria di San Javier (nella Murcia spagnola) è caduto in mare nel primo pomeriggio durante un addestramento vicino a La Manga del Mar Menor.

Sono in corso le ricerche del pilota, l'unico a bordo al momento dell'incidente. Lo riferisce l'agenzia Efe. Nello stesso punto ad agosto era caduto un altro aereo dello stesso modello in un incidente in cui perse la vita il pilota.

