Nuova giornata di manifestazioni e tensione ieri in Spagna, con una imponente protesta a Barcellona, dove si sono infiltrati gruppi violenti, e scontri a Madrid. In cinque giorni risultano 83 arresti in tutta la Catalogna e 182 feriti, di cui 152 nel capoluogo.

KEYSTONE/EPA EFE/ENRIC FONTCUBERTA

(sda-ats)