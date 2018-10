Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 ottobre 2018 12.30

Durante una sparatoria nel corso di un'operazione di polizia ci sono stati due morti e due poliziotti feriti a Kircheim, un paesino nel sud della Germania, sulla via del vino, nel Nord Reno-Vestfalia. Lo riferiscono i media tedeschi.

Non è ancora chiara al momento la dinamica della sparatoria, secondo quanto riferiscono le forze di polizia del luogo, via twitter. "Non c'è più alcun pericolo" si dice nel comunicato della polizia della Pfalz.

Secondo una testata locale, una donna ha chiamato la polizia perché il figlio avrebbe perso le staffe e all'arrivo della polizia il giovane avrebbe aperto il fuoco. Madre e figlio hanno perso la vita. Lo riporta la SWR, citando la polizia e la procura di Stato di Frankenthal. Le indagini sono ancora in corso.

