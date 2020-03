Il costruttore ferroviario turgoviese Stadler Rail ha realizzato nel 2019 un utile netto di 128,5 milioni di franchi, l'8% in più dell'anno prima. L'utile operativo EBIT è progredito del 28% a 193,7 milioni, indica un comunicato diffuso oggi.

Come già reso noto a fine gennaio il fatturato è aumentato del 60% a 3,20 miliardi di franchi. Le nuove commesse sono salite del 17% a 5,12 miliardi, un livello inedito, quelle in portafoglio del 14% a 15,03 miliardi, un altro record. Gli azionisti dovrebbero beneficiare di un dividendo di 1.20 franchi per azione.

Per quanto riguarda l'esercizio in corso, l'azienda turgoviese prevede una nuova progressione a due cifre dei ricavi. Ma l'alto livello degli investimenti nonché oneri supplementari peseranno sui margini. Bisogna quindi attendersi una redditività simile a quella dell'anno passato.

Stadler informa anche che i nuovi treni Giruno, che viaggiano sulla linea del San Gottardo, hanno ottenuto dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie la concessione per circolare in doppia trazione in Italia.

