Importante commessa per Stadler Rail in Germania (foto d'archivio)

Il gruppo turgoviese Stadler Rail ha ottenuto una commessa da 100 milioni di euro (112,3 milioni di franchi) per la fornitura di sedici convogli FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train), in Germania.

Il costruttore ferroviario ha siglato il contratto con la Nordwestbahn, filiale tedesca del gruppo francese Transdev. L'accordo prevede la fornitura di treni per la regione di Brema e della Bassa Sassonia, ha indicato oggi Stadler in una nota. Le 16 automotrici ferroviarie a pianale ribassato saranno messe in servizio a partire da dicembre 2022.

