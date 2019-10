La progressione non ha nulla a che vedere con quella che si profila per il Consiglio nazionale, ma i Verdi agli Stati si apprestano a registrare un risultato mai visto.

Gli ecologisti hanno ottenuto due seggi e hanno ottime chance di aggiudicarsene altri due. Nella passata legislatura ne avevano uno solo, a Ginevra.

A Glarona la formazione ambientalista si è imposta a scapito dell'UDC. Il 35enne Mathias Zopfi, ampiamente conosciuto e stimato nel cantone, già presidente del Gran Consiglio e vicesindaco del Comune di Glarona Sud, si è imposto per 252 voti sull'uscente Werner Hösli, "senatore" dal 2014. In questo modo i democentristi perdono uno dei loro mandati in un cantone tradizionalmente borghese.

A Neuchâtel Céline Vara (oltre 10'000 suffragi) si è imposta sulle due socialiste Silvia Locatelli e Martine Docourt Ducommun (entrambe circa 8500 schede), che avrebbero dovuto difendere il seggio di Didier Berberat, che non si è ripresentato.

Gli ecologisti potrebbero ottenere due altre poltrone. A Ginevra, dopo lo spoglio del 95% delle schede, l'attuale consigliera nazionale Lisa Mazzone, 30 anni, sta realizzando la miglior elezione e dovrebbe dunque facilmente difendere il seggio di Robert Cramer, che ha rinunciato a ricandidarsi.

Nel canton Vaud, sempre secondo dati provvisori, il tandem costituito dalle attuali consigliere nazionali Adèle Thorens (Verdi) e Ada Marra (PS) è in testa e ha distanziato l'uscente Olivier Français (PLR). La socialista Géraldine Savary ha rinunciato a ricandidarsi.

Vari "senatori" uscenti illustri, malgrado buoni risultati nelle urne, non sono riusciti a imporsi al primo turno: si tratta del presidente del PS Christian Levrat (FR), dell'ex presidente dell'Unione sindacale svizzera (USS) Paul Rechsteiner (SG), di Roberto Zanetti (PS/SO), di Ruedi Noser (PLR/ZH), di Filippo Lombardi (PPD/TI), di Beat Rieder (PPD/VS) e di Benedikt Würth (PPD/SG), eletto lo scorso maggio al posto della liberale radicale Karin Keller-Sutter, entrata in Consiglio federale.

In base ai risultati definitivi finora disponibili, dal profilo partitico le variazioni rispetto alla scorsa sessione sono poche. Si tratta dei due seggi ecologisti ottenuti a scapito di UDC e PS.

