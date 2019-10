L'UDC sostiene Ruedi Noser al secondo turno dell'elezione per il Consiglio degli Stati a Zurigo

I delegati dell'UDC del canton Zurigo hanno deciso questa sera di sostenere il consigliere agli Stati uscente del PLR Ruedi Noser

al ballottaggio del prossimo 17 novembre. In corsa ci sarà anche la gran consigliera dei Verdi Marionnna Schlatter.

Giovedì scorso il consigliere nazionale Roger Köppel (UDC/ZH) ha ritirato la sua candidatura in vista del secondo turno. La direzione del partito ha quindi deciso di chiedere ai delegati, che si sono riuniti questa sera a Zumikon (ZH), se sostenere il "senatore" liberale radicale, per non mettere a rischio il seggio borghese.

Daniel Jositsch, del PS, è l'altro "senatore" uscente riconfermato comodamente al primo turno, quando ha superato di 30'000 schede la della maggioranza richiesta (poco più di 183'900 voti). Noser si è piazzato secondo con 141'700 suffragi, seguito da Köppel con oltre 107'500 preferenze.

Al quarto posto, la gran consigliera ecologista Schlatter (più di 95'100 voti), ha allungato a sorpresa le distanze sulla consigliera nazionale del PVL Tiana Moser (80'450). Quest'ultima ha deciso di non ripresentarsi e di appoggiare la candidata dei Verdi.

