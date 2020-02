Qualcuno ha sparato ancora una volta contro un shisha bar, uno dei locali in cui si fuma il narghilè in Germania: è accaduto stavolta a Stoccarda, dove per fortuna nessuno è rimasto ferito, perché il locale, al momento del fatto, era vuoto.

Dei fori dei colpi da arma da fuoco si è accorto un dipendente nella tarda mattinata di oggi, e non è chiaro a quando risalgano. Chi ha colpito ha sparato anche contro un altro edificio del complesso, dove si trova invece un fitness studio.

Tre giorni fa un uomo di 43 anni, tedesco, ha sparato contro due locali di narghilè, uccidendo nove persone, per poi togliersi la vita, dopo aver fatto fuori anche la madre. Lo stragista, affetto da una grave malattia mentale, era un fondamentalista di destra ed era profondamente razzista.

Neuer Inhalt Horizontal Line