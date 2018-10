Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 ottobre 2018 7.59 26 ottobre 2018 - 07:59

La casa auto Subaru ha annunciato un nuovo richiamo che potrebbe riguardare centinaia di migliaia di vetture in Giappone e negli Stati Uniti, a causa di difetti al motore, dopo un'analoga decisione presa lo scorso anno di quasi mezzo milione di macchine.

I richiami interessano i principali modelli del gruppo, tra i quali il modello sportivo 86 sviluppato assieme a Toyota, e potrebbero aver contribuito al ribasso delle stime sugli utili per l'anno fiscale in corso annunciato lo scorso martedì, per via dei costi aggiuntivi che il gruppo dovrà sostenere.

Nel 2017 Subaru aveva diffuso un richiamo di 420mila vetture, coinvolte nello scandalo delle false certificazioni sulle emissioni, con una spesa di 25,4 miliardi di yen, l'equivalente di circa 200 milioni di euro.

