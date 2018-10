Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2018 20.33 17 ottobre 2018 - 20:33

Il consigliere agli Stati Peter Hegglin (PPD/ZG) correrà per un posto in consiglio federale (foto d'archivio)

Il consigliere agli Stati PPD di Zugo Peter Hegglin (PPD) questa sera ha fatto un ulteriore passo avanti nella corsa per il Consiglio federale. Il 58enne è infatti stato nominato per la successione di Doris Leuthard dal comitato centrale del partito del suo cantone.

La decisione è stata presa all'unanimità, indica in una nota il partito. Con Hegglin, si legge nel comunicato, il canton Zugo ha un candidato che soddisfa in maniera ottimale i requisiti per l'impegnativo ruolo in Consiglio federale.

Il consigliere agli Stati è il primo candidato PPD ufficialmente nominato da una sezione cantonale. Il 58enne aveva annunciato il suo interesse domenica scorsa, rendendo pubblica la sua decisione in un'intervista alla "NZZ am Sonntag".

Hegglin vanta nel suo curriculum trent'anni di attività politica - tra esecutivi e legislativi - a livello comunale, cantonale e federale. Dal 2015 è membro del Consiglio degli Stati e si definisce un costruttore di ponti con buoni contatti che vuole dare un "alto contributo al benessere della Svizzera".

Hegglin, che ha completato un apprendistato come contadino, è cresciuto nel canton Zugo. In passato ha gestito un'azienda agricola improntata al biologico, prima di scendere in politica a livello cantonale. È sposato e ha quattro figli.

Le sezioni cantonali del Partito popolare democratico hanno tempo fino al 25 ottobre per proporre dei candidati alla successione di Doris Leuthard in Consiglio federale. Sul ticket finale dovrà inoltre figurare almeno una donna.

In un primo tempo toccherà a una commissione ad hoc di sette persone - tra cui il capogruppo PPD in Parlamento Filippo Lombardi - esaminare le candidature e procedere alle prime audizioni dal 26 ottobre al 16 novembre. In seguito spetterà al gruppo parlamentare del PPD ascoltare le persone che hanno annunciato la propria disponibilità il 16 e il 17 novembre e designare il/la o i candidati ufficiali. Dal 27 novembre al 4 dicembre si terranno le audizioni degli altri gruppi parlamentari. L'elezione del nuovo consigliere federale avverrà il 5 dicembre.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano