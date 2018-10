Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2018 13.01 20 ottobre 2018 - 13:01

I delegati del PLR sangallese hanno sostenuto all'unanimità la candidatura di Karin Keller-Sutter (a sinistra) per il seggio lasciato libero in Consiglio federale da Johann Schneider-Ammann.

Gli oltre 300 delegati del PLR sangallese, riuniti oggi in assemblea a Wil (SG), hanno sostenuto all'unanimità la candidatura di Karin Keller-Sutter per la successione di Johann Schneider-Ammann in Consiglio federale.

A margine della riunione la presidente della Camera dei Cantoni (PLR/SG) ha ottenuto il sostegno anche di personalità politiche di UDC e PPD sangallesi e di vari esponenti della Svizzera orientale. L'assemblea dei delegati si è proprio svolta all'insegna della rivendicazione della Svizzera orientale di avere un proprio rappresentante nel governo federale. Inequivocabile in questo senso l'intervento del presidente del PLR sangallese, Raphael Frei, citato in un comunicato della sezione del partito: basta con i "piagnistei" e lo "svendersi sottocosto", con Keller-Sutter la regione ha la personalità giusta per accedere al Consiglio federale.

Dello stesso tenore il discorso del presidente del Consiglio di Stato di San Gallo, il democentrista Stefan Kölliker, secondo cui "in governo devono sedere le persone più competenti, e tra queste va certamente annoverata Karin Keller-Sutter". Anche la sindaca di Wil, la popolare democratica Susanne Hartmann, ha difeso a spada tratta la candidatura della "senatrice".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano