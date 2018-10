Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ottobre 2018 12.00 15 ottobre 2018 - 12:00

La consigliera nazionale Regine Sauter (PLR/ZH) non sarà nella corsa alla successione di Johann Schneider-Ammann in Consiglio federale. Lo ha annunciato lei stessa oggi tramite Facebook.

Sauter ritiene che il ruolo di consigliere federale "è davvero attraente e i numerosi incoraggiamenti a candidarsi l'hanno gratificata molto". Tuttavia, la 52enne sottolinea di avere un lavoro entusiasmante in cui vuole ancora fare la differenza.

Oltre a essere direttrice della Camera di Commercio zurighese, la consigliera nazionale vuole continuare a sedere in parlamento. Grazie a questa combinazione, precisa, ha sufficiente margine di manovra e libertà.

Sauter raccomanda inoltre l'elezione della sua collega di partito Karin Keller-Sutter. "Ha tutte le qualifiche necessarie per l'incarico di consigliere federale".

Le sezioni cantonali del PLR hanno tempo fino al 24 ottobre per presentare le possibili candidature. Il gruppo liberale-radicale alle Camere federali farà la sua scelta il 16 novembre prossimo, mentre l'elezione per i due posti vacanti in Consiglio federale è in programma il 5 dicembre.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano