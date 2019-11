Anche se capaci di adattarsi alle condizioni e agli ambienti più estremi del pianeta, c'è un posto sulla Terra dove neanche i micro-organismi riescono a vivere: le sorgenti geotermali di Dallol, in Etiopia, uno dei pochissimi ambienti terrestri privi di vita.

Lo spiega sulla rivista Nature Ecology un gruppo di ricercatori franco-spagnoli, coordinati dal Centro nazionale francese per la ricerca scientifica.

E' un luogo caldissimo, ricco di acidità, quasi infernale, posto sopra un cratere vulcanico pieno di sale da cui escono gas tossici e bolle d'acqua. E' uno dei luoghi più torridi del pianeta, dove in inverno le temperature superano i 45 gradi e abbondano pozze d'acqua così saline e acide da avere valori di Ph negativi.

Fino ad ora si era pensato che alcuni micro-organismi riuscissero a svilupparsi in ambienti estremi per calore, salinità e acidità in queste sorgenti etiopi, tanto da proporle come un possibile omologo degli ambienti marziani. Ma, spiega Jose Lopez Garcia, coordinatore dello studio, "dopo aver analizzato molti più campioni rispetto ai precedenti studi, con adeguati controlli, abbiamo verificato che non ci sono micro-organismi capaci di vivere in queste pozze salate, calde e superacide, nemmeno nei laghi salmastri vicini ricchi di magnesio".

Ciò che esiste è una grande diversità di alcuni micro-organismi primitivi a cui piace il sale, che si trovano nel deserto e nei canyon salini vicino al sito idrotermale. "Il nostro studio dimostra che ci sono posti sulla Terra, come le sorgenti Dallol - conclude - che sono sterili anche se contengono acqua liquida. Ciò significa che la presenza di acqua su un pianeta non vuol dire necessariamente che abbia forme di vita".

