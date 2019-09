I presidenti di Turchia, Russia e Iran si riuniscono oggi ad Ankara per il loro quinto vertice sulla Siria nel formato dei colloqui di Astana in due anni e mezzo.

Al centro del confronto tra Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin e Hassan Rohani - che avranno anche colloqui bilaterali prima del summit - c'è la situazione a Idlib, ultima roccaforte degli insorti nel nord-ovest del Paese, dove nei giorni scorsi sono ripresi i raid aerei governativi e russi, rompendo di fatto la tregua dichiarata a fine agosto da Mosca.

La Turchia ha lanciato l'allarme su una possibile nuova ondata di rifugiati da Idlib, sostenendo di non essere in grado di affrontarla e minacciando di lasciare via libera a chi voglia dirigersi in Europa.

