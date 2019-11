Il controllo sistematico praticato dalla Suva sulle fatture di medici e ospedali ha permesso di risparmiare nel 2018 oltre 75 milioni di franchi, un importo che rappresenta quasi il 6,5% dei costi totali degli infortuni coperti dall'ente assicurativo.

Complessivamente sono state verificate 2,2 milioni di fatture per prestazioni mediche e terapeutiche, ha indicato oggi la Suva. Più di 290'000 fatture - quasi il 12% - sono state corrette o respinte, contro le 160'000 del 2017.

La maggior parte dei conteggi respinti erano rappresentati da fatture doppie, da servizi non correttamente calcolati o non assicurati, come pure da casi liquidati. I controlli vengono eseguiti automaticamente utilizzando tecnologie digitali.

