Gli stranieri gradiscono in particolare gli stipendi elvetici (nella foto: la Paradeplatz di Zurigo).

La Svizzera rimane numero uno al mondo nell'attirare manodopera specializzata: lo sostiene l'Institute for Management Development (IMD) di Losanna, che mette al secondo e terzo posto rispettivamente Danimarca e Svezia.

In tutti i fattori considerati la Confederazione è in prima o seconda posizione, indica l'IMD in un comunicato odierno. I maggiori punti di forza riguardano la formazione professionale e manageriale, la presenza di stranieri altamente qualificati e l'elevato livello salariale. Ma vi sono anche debolezze, a partire dal costo della vita notoriamente molto alto.

Secondo gli economisti dell'IMD il rango della Svizzera non è comunque scolpito nella pietra. L'accesso alla riserva internazionale di talenti potrebbe in futuro risentire della concorrenza internazionale. Inoltre eventuali restrizioni all'immigrazione potrebbero ostacolare il ricorso a specialisti di cui vi è urgente necessità.

