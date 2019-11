Un bus con a bordo turisti svizzeri si è ribaltato lunedì pomeriggio nei pressi di Pigg's Peak a Eswatini/Swaziland: alcuni passeggeri hanno riportato ferite leggere o di media gravità.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato questa notizia apparsa sul portale online blick.ch a Keystone-ATS, precisando che due persone sono tuttora ricoverate in ospedale.

Il resto del gruppo prosegue il viaggio secondo programma, ha indicato il DFAE, aggiungendo che l'ambasciata svizzera a Pretoria è in contatto con le autorità competenti di Eswatini/Swaziland e insieme alla sezione di protezione consolare di Berna ha assistito le persone coinvolte. Chiarimenti sull'esatta dinamica dell'incidente sono in corso, prosegue il DFAE. Per motivi di protezione dei dati e della privacy non possono essere fornite ulteriori informazioni, precisa.

Secondo blick.ch sul bus viaggiavano 37 turisti svizzeri che stavano effettuando un safari. Il mezzo ha sbandato sulla strada bagnata e si è capovolto. Secondo il portale complessivamente sono rimaste ferite dieci persone.

Neuer Inhalt Horizontal Line