Swiss manterrà il suo orario ridotto al minimo almeno sino a 31 maggio: la scadenza attuale del 17 è stata quindi posticipata, in linea con quanto fatto dalla casa madre Lufthansa.

I passeggeri i cui voli sono stati cancellati possono cambiare le proprie prenotazioni fino al 31 agosto, ha indicato oggi la compagnia aerea elvetica.

Duramente toccata dalle restrizioni dovute al coronavirus, Swiss dal 23 marzo ricorre ancora soltanto a sei velivoli, di cui cinque a corto raggio - impiegati per collegamenti da Zurigo e Ginevra verso determinate città europee - e uno per le lunghe distante, che serve tre volte alla settimana New York. I restanti 85 aerei sono a terra. Complessivamente il vettore aereo gestisce 28 voli settimanali.

