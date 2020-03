Swiss offre da subito ai suoi clienti la possibilità di cambiare i biglietti in modo più flessibile (foto d'archivio)

Swiss, controllata del gruppo tedesco Lufthansa, offre da subito ai suoi clienti la possibilità di cambiare biglietti in modo più flessibile. Le nuove regole valgono per le prenotazioni esistenti e anche future in tutto il mondo, ha comunicato oggi la compagnia aerea.

Concretamente Swiss - date le circostanze causate dalla diffusione del coronavirus - rinuncia fino al 31 marzo agli oneri di riprenotazione per tutti i nuovi voli riservati. Per le prenotazioni esistenti, effettuate prima del 5 marzo, valgono le nuove regole per voli entro il 30 aprile 2020, viene precisato. I passeggeri potranno cambiare il loro biglietto aereo senza alcun costo aggiuntivo entro il 31 dicembre 2020.

Solo ieri il gruppo Lufthansa ha annunciato la cancellazione di 7100 voli in Europa a causa del coronavirus. Inoltre Swiss e l'intero gruppo Lufthansa sempre ieri hanno comunicato di aver deciso la sospensione, da domenica e fino al 28 marzo, di tutti i voli verso Tel Aviv.

