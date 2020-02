Nuovo successo ieri sera agli Swiss Music Awards per il cantante pop latino Loco Escrito, che si è aggiudicato il premio nella categoria "Best hit" con "Punto". Il 30enne di Zurigo nato in Colombia - vero nome Nicolas Herzig - si era già imposto nel 2019 ("Adios").

La 13esima edizione degli Swiss Music Awards si è svolta Centro culturale e congressuale di Lucerna (KKL). La serata è stata messa in pericolo dalla decisione del Consiglio federale di annullare ogni evento con almeno 1000 persone a causa del coronavirus. Gli organizzatori hanno però mantenuto la cerimonia, svoltasi davanti a un pubblico ridotto.

Nelle altre categorie, Luca Hänni è stato premiato come miglior cantante maschile, mentre al femminile il riconoscimento è andato a Stefanie Heinzmann. I bernesi Patent Ochsner hanno prevalso fra i gruppi, vincendo anche alla voce "Best album" grazie a "Cut up".

Soddisfazioni anche per Muthoni Drummer Queen ("Best act Romandie"), Loredana ("Best breaking act") e gli Hecht ("Best live act"). Stephan Eicher ha invece ottenuto un premio alla carriera. A livello internazionale si sono imposti la teenager californiana Billie Eilish e il gruppo tedesco Rammstein.

