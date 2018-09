Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 settembre 2018

Una petizione contro i tagli all'organico di Swisscom, sostenuta da 4000 firme, è stata consegnata oggi al Consiglio federale e ai servizi parlamentari.

I dipendenti della società di telecomunicazione chiedono che il governo non fissi aspettative finanziarie troppo elevate, che potrebbero condurre a una riduzione del personale.

Lo smantellamento di posti di lavoro per motivi puramente finanziari comporta una grande incertezza tra i dipendenti e ha un impatto negativo sulla produttività dell'azienda, indica il sindacato Syndicom in un comunicato.

La pressione nei confronti dei collaboratori di Swisscom risiede nelle aspettative della Confederazione, la quale si auspica che l'operatore aumenti il suo valore e generi profitti. Gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale avrebbero come conseguenza una riduzione del personale di Swisscom sempre più motivata dalla politica finanziaria dell'azienda. Secondo Giorgio Pardini, membro della direzione di Syndicom, a condurre alle misure di smantellamento sono le aspettative, sempre maggiori, dei mercati finanziari.

Un'azienda come Swisscom si è sempre distinta dalla concorrenza per qualità e innovazione. Ciò è possibile solo con personale motivato, sostiene Syndicom. Se l'azienda vuole mantenere gli elevati standard qualitativi richiesti dalla politica, le aspettative della Confederazione per quanto riguarda gli aumenti di valore e gli utili devono essere "urgentemente ridotte".

