Swisscom ha messo in servizio la sua rete 5G in Svizzera su un centinaio di siti.

Entro la fine dell'anno il gigante delle telecomunicazioni coprirà tutto il Paese con questa tecnologia di comunicazione mobile di ultima generazione, indica in una nota odierna la stessa Swisscom, precisando che primi apparecchi compatibili saranno disponibili sul mercato nei prossimi mesi.

"Questa notte a mezzanotte Swisscom ha attivato la propria rete 5G in 102 siti ripartiti in 54 località tra cui Coira, Davos, Zurigo, Berna, Basilea, Ginevra e Losanna", indica il comunicato. Swisscom è all'opera nelle grandi città, nelle aree turistiche e nelle regioni rurali.

Le frequenze 5G sono state vendute all'asta in febbraio per un totale di 380 milioni di franchi. Aggiudicandosi la concessione della Commissione delle comunicazioni (ComCom), Swisscom si è garantita il diritto di sfruttare le nuove frequenze per quindici anni. La condizione principale imposta dalla Confederazione è una copertura del 50% della popolazione entro il 2024. I piani di Swisscom prevedono una copertura superiore al 90% già a fine 2019.

Il Ceo di Swisscom, Urs Schaeppi, sottolinea che il 5G offre nuove possibilità per i clienti privati e la piazza economica svizzera. Permette di "connettere uno all'altro milioni di dispositivi, oggetti e persone a una velocità mai vista".

Da parte sua Sunrise aveva comunicato a inizio aprile di aver messo in funzione la sua rete 5G in 150 località elvetiche con una copertura tra l'80 e il 98% della popolazione.

