Questo contenuto è stato pubblicato il 16 settembre 2012 20.13 16 settembre 2012 - 20:13

Un'enorme macchia di nafta si estende per diversi ettari sulle acque del Lago di Zurigo nella regione tra Bäch SZ e Pfäffikon SZ. Il carburante potrebbe provenire da un'imbarcazione. Si tratta di un inquinamento importante, ha reso noto in serata la polizia del cantone di Svitto.

Per una causa ancora ignota, il gasolio si sarebbe propagato da un'imbarcazione oggi tra le 12:00 e le 16:00, ha precisato all'ats il portavoce della polizia Florian Grossmann. Ciò potrebbe essere avvenuto durante un'operazione di rifornimento o per una perdita.

La macchia, che resta in superficie, non rappresenta un pericolo per gli fauna. La polizia lacuale e i servizi specializzati stanno tentando di contenere la chiazza.

