Risultato positivo per Temenos nel 2018 (foto d'archivio)

Temenos, società ginevrina specializzata in programmi informatici per le banche, ha realizzato nel 2018 un fatturato di 847 milioni di dollari (853 milioni di franchi), in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2017 (+14% a tassi di cambio costanti).

L'utile operativo Ebit è salito del 19% a 266 milioni di dollari, ha indicato in serata l'azienda, che non esita a parlare di risultati brillanti. Il margine Ebit si è attestato al 31,5% (+1 punti percentuali).

Le ultime novità sull'andamento degli affari sono state comunicate a mercati finanziari ormai chiusi e un eventuale influsso sui corsi è atteso solo per domani. Dall'inizio dell'anno l'azione Temenos si è peraltro dimostrata assai dinamica, guadagnando circa il 27%; sull'arco di 12 mesi la performance è del +17%.

Dal primo marzo l'impresa avrà anche un nuovo CEO: Max Chuard, attuale CFO e COO, che subentrerà a David Arnott, manager intenzionato a passare più tempo con la famiglia.

Fondata nel 1993 a Ginevra, Temenos si definisce uno dei leader mondiali del suo settore. I software dell'impresa sono attivi sui computer di oltre 3000 aziende fra cui 41 delle 50 principali banche.

