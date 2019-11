Almeno cinque persone sono morte e 120 risultano ferite in seguito a un terremoto che ha colpito la zona di Mianeh, nel nord-ovest dell'Iran. Lo riporta la tv di Stato.

Quattro villaggi sono stari rasi al suolo e si contano frane in almeno nove zone dell'area. Numerose le persone rimaste in strada per paura di nuove scosse.

Il sisma, avvertito anche nelle province iraniane di Azarbaijan occidentale, Gilan, Zanjan e Ardebil si è verificato alle 2:20 del mattino (ora locale). L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa due chilometri.

Neuer Inhalt Horizontal Line