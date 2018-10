Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Anche per i giudici di Losanna Rudolf Elmer, in un'immagine del 2016, non ha violato il segreto bancario.

L'ex banchiere Rudolf Elmer non ha violato il segreto bancario. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF), che in una seduta pubblica ha respinto oggi il ricorso in appello del Ministero pubblico zurighese.

La decisione è stata presa con tre voti contro due. La maggioranza è arrivata alla conclusione che l'imputato non lavorava per una banca svizzera, ma per la filiale indipendente alle Isole Cayman: impossibile quindi condannarlo per violazione del segreto bancario svizzero. Soltanto i due giudici dell'UDC Yves Rüedi e Monique Jametti hanno appoggiato la tesi secondo cui la filiale alle Cayman operava su incarico della banca Julius Bär di Zurigo e che per questo motivo andrebbe applicata la legge svizzera sulle banche.

La decisione della massima istanza giudiziaria conferma la precedente sentenza del Tribunale cantonale di Zurigo, che il 23 agosto 2016 ha condannato l'ex banchiere, oggi 62enne, a quattordici mesi di prigione sospesi con la condizionale per falsità in documenti e minacce.

