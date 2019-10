Una cittadina svizzera di 84 anni è morta la scorsa notte finendo con la sua auto nel Lago di Costanza, in località Ermatingen (TG). Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite.

Un passante ha notato il veicolo nell'acqua questa mattina, ha comunicato la polizia cantonale. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita nell'abitacolo. Le autorità sono alla ricerca di testimoni per stabilire la dinamica dei fatti.

