Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giugno 2018 12.35 14 giugno 2018 - 12:35

Il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona non ritiene il World Tamil Coordinating Comitee (WTCC) un'organizzazione criminale.

I 13 imputati, presunti fiancheggiatori in Svizzera delle Tigri tamil dello Sri Lanka (LTTE), hanno ricevuto pene privative della libertà sospese con la condizionale o sono stati assolti oggi dalla corte.

Le accuse di sostegno e partecipazione a un'organizzazione criminale avanzate dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) al termine di un procedimento durato nove anni non hanno dunque retto.

Il TPF ha infatti scagionato tutti gli interessati da questo capo d'imputazione, accogliendo inoltre solo in parte le richieste di condanna per reati finanziari. Cinque accusati sono stati assolti con formula piena. Per il loro coinvolgimento nel caso, sono stati loro attribuiti degli indennizzi per riparazione morale.

