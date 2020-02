L'orientamento sessuale non è un problema.

Donald Trump getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo che il conduttore radiofonico Rush Limbaugh, da lui premiato con la medaglia della libertà, ha messo in discussione l'eleggibilità del candidato presidenziale dem Pete Buttigieg in quanto gay.

"Penso che ci sarebbe qualcuno che non lo vota, ma io non sarei tra loro", ha detto alla Fox riferendosi all'ipotesi che un candidato gay possa essere eletto alla Casa Bianca, e sostenendo che l'omosessualità "non sembra stia danneggiando" Buttigieg.

Neuer Inhalt Horizontal Line