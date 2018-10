Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 ottobre 2018 7.05 25 ottobre 2018 - 07:05

"Troveremo i responsabili e li assicureremo alla giustizia il prima possibile. lo ha detto Donald Trump nel suo comizio elettorale in Winsconsin riferendosi alla vicenda dei pacchi bomba indirizzati ad alti esponenti dem.

La violenza politica "è un attacco alla democrazia", ha aggiunto, sostenendo che "anche i media hanno le loro responsabilità" e dovrebbero "mettere fine alle loro incessante ostilità". "Vogliamo che tutte le parti si uniscano in pace e armonia", ha proseguito Trump.

Intanto l'Fbi ha ammonito a restare vigili perché "è possibile che altri pacchi siano inviati per posta in altre località". Il Bureau invita a "non toccare, muovere o maneggiare alcun pacco sospetto o sconosciuto" e lancia un appello a fornire eventuali informazioni. Secondo la Cnn, l'Fbi starebbe trattando la vicenda come "terrorismo domestico".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano