Donald Trump, allo stadio Nationals Park di Washington in occasione della quinta partita del World Series di baseball accompagnato dalla First Lady Melania, ha incassato un sonoro 'buu' dal pubblico quando la sua presenza è stata annunciata dallo speaker.

Numerosi anche coloro che hanno gridato "lock him up", 'arrestatelo"'. "Lock her up" era la frase 'preferita' di Trump contro Hillary Clinton. Allo stadio erano presenti anche striscioni con 'Impeach Trump'.

