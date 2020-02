Assoluzione piena e caso impeachment chiuso per Donald Trump. Il Senato ha respinto sia l'accusa di abuso di potere sia quella di ostruzione al Congresso, decidendo dopo una battaglia durata mesi, che non ci sono le condizioni perché il presidente venga rimosso.

L'assoluzione dall'accusa di abuso di potere è stata votata con 52 voti a favore e 48 contrari, quella per ostruzione al Congresso con 53 voti a favore e 47 contrari.

Una grande vittoria per il tycoon, che deve essere grato alla maggioranza dei senatori repubblicani che non lo ha abbandonato. Il muro ha retto, anche se con una defezione eccellente: quella dell'ex candidato alla Casa Bianca Mitt Romney, che rompendo con la linea del proprio partito ha votato a favore della condanna di Trump per l'accusa di abuso di potere.

Trump può dunque tirare davvero un sospiro di sollievo e lanciarsi nella campagna elettorale senza più distrazioni e con una sensazione: quella di essere uscito dalla vicenda dell'impeachment più forte di prima e di poter puntare alla rielezione, il prossimo 3 novembre, con più fiducia.

"Trump 4EVA", forever, per sempre: è il primo tweet postato dal presidente dopo la sua completa assoluzione. In realtà il tycoon rispolvera un vecchio video già postato lo scorso giugno che mostra una copertina di Time in cui compaiono alcuni cartelli con le scritte "Trump 2020, Trump 2024, Trump 2028", e così via fino a "Trump 90000", e infine "Trump EVA".

Trump annuncia anche che farà una dichiarazione oggi dalla Casa Bianca a mezzogiorno ora di Washington (le 18.00 in Svizzera) per "discutere la vittoria del nostro paese sulla bufala dell'impeachment".

La Casa Bianca scrive in una nota che il processo per impeachment si è concluso con "la piena assoluzione" del presidente. Poi sottolinea come Trump sia "soddisfatto di lasciarsi alle spalle questa vicenda generata da un comportamento vergognoso dei democratici", accusati di voler influenzare le prossime elezioni presidenziali. "Non ci sarà alcun castigo?", conclude la nota.

