Il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente Usa Donald Trump a New York

Il presidente statunitense Donald Trump e il premier giapponese Shinzo Abe hanno firmato a margine dell'assemblea generale dell'Onu un accordo commerciale parziale che riguarda essenzialmente l'agricoltura e il digitale.

Prevista in particolare la riduzione dei dazi sull'esportazione della carne suina e bovina fresca e congelata Usa. Nulla è stato reso noto però sul delicato capitolo dell'auto (il Giappone esporta 51 miliardi di dollari di vetture negli Stati Uniti).

"È la prima fase di un nuovo accordo commerciale fenomenale", ha commentato Trump. I negoziati erano cominciati in aprile, con l'obiettivo di riequilibrare il deficit commerciale americano, pari a 56,8 miliardi di dollari lo scorso anno. Finché proseguiranno i negoziati per completare l'accordo, possibilmente entro i prossimi quattro mesi, i due Paesi si sono impegnati a non introdurre nuove tariffe.

