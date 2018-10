Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 ottobre 2018 8.41 09 ottobre 2018 - 08:41

Il presidente americano Donald Trump si è detto ieri "preoccupato" per le notizie della scomparsa in Turchia del noto giornalista saudita in auto-esilio, Jamal Khashoggi.

Il reporter è una voce molto critica nei confronti del regno di Riad e del nuovo corso del suo principe ereditario Mohammed bin Salman. È la prima volta che Trump interviene nella vicenda.

