Donald Trump torna a provocare Emmanuel Macron sull'accordo contro il cambiamento climatico e le proteste dei gilet gialli.

"L'accordo di Parigi sull'ambiente come sta funzionando per la Francia? Dopo 18 settimane di disordini da parte dei gilet gialli, immagino non così bene! nello stesso tempo gli Usa sono andati in cima a tutte le liste sull'ambiente", ha twittato il presidente, senza fornire alcuna prova dei primati americani.

