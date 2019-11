Lo spot di Donald Trump per il figlio: non può essere definito che cosi' il tweet del presidente americano per pubblicizzare l'uscita del libro del primogenito Donald Trump Junior, intitolato "Scatenata: Come la sinistra alimenta l'odio e vuole metterci a tacere".

"Mio figlio Donald J. Trump Junior sta uscendo con un nuovo libro disponibile domani, il 5 Novembre!", scrive il presidente americano. "Un gran nuovo libro - aggiunge - che raccomando fortemente di leggere. Andate a ordinarlo oggi!".

