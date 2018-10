Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

È di 19 morti, tra cui anche bambini, il bilancio di un incidente avvenuto a Smirne, in Turchia, quando un camion che trasportava illegalmente migranti si è ribaltato per cause ancora da accertare.

Lo riferisce l'agenzia di stampa turca, Anadolu. Undici le persone rimaste ferite.

Un video postato sui social media mostra il camion capovolto sulla riva, completamente distrutto, con diversi oggetti personale sparsi nell'area circostante.

