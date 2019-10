Un libro che non potrà essere letto in Turchia.

La vendita dell'edizione turca del bestseller mondiale "Storie della buonanotte per bambine ribelli", scritto dalle italiane Elena Favilli e Francesca Cavallo, è stata vietata ai minori di 18 anni perché alcuni contenuti sono ritenuti portatori di influenza negativa.

Lo ha deciso l'ente di Ankara per la protezione dei minori. Il libro, tradotto in 47 lingue (in turco: "Asi Kizlara uykudan once hikayeler"), non potrà inoltre essere esposto sugli scaffali delle librerie, come il materiale ritenuto "pornografico" o comunque inadatto ai minori.

Per l'associazione degli editori turchi, la decisione rappresenta "un pericolo per la libertà d'espressione e di stampa e una minaccia ai principi della società democratica".

